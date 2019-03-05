"Соля чекає важка операція", – лікар Динамо розповів про деталі травми іспанця

Головний лікар Динамо Леонід Миронов підтвердив, що форвард команди Фран Соль незабаром ляже під ніж.

"Вчора у Барселоні Франа обстежив професор Рамон Кугат. Він вирішив, що Солю все ж знадобиться операція. Ушкодження виявилося серйозним. Однак операція відбудеться не сьогодні, а завтра, оскільки для її проведення був викликаний професор із США, фахівець з лікування саме таких пошкоджень плечового суглоба.

Динамо могло орендувати форварда Львова Дуарте, – ЗМІ

Він буде асистувати професорові Рамону, тому що операція буде досить важка. Сьогодні він прилетить до Барселони, тому операцію перенесли на один день. Після артроскопії фахівці визначать більш точний характер і ступінь ушкодження і тоді стануть відомі терміни реабілітації.

Подібні травми є вкрай рідкісними для футболістів. У тому епізоді суперник, судячи з усього, зачепив Соля по руці, Фран впав від цього удару, невдало приземлившись на плече, що призвело до більш значного ушкодження", – сказав Миронов прес-службі киян.

Нагадаємо, Соль отримав травму під час поєдинку 20-го туру УПЛ між Десною та Динамо, не вдало приземлившись на плече після боротьби з оборонцем чернігівців Імерековим. Іспанський нападник, вочевидь, пропустить двоматчеву дуель проти Челсі у 1/8 фіналу Ліги Європи.

"Я повернув собі інстинкт "вбивці": Фран Соль – про вибір на користь Динамо та іспанські клуби, які "будуть шкодувати"