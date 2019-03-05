toggle menu
Результати
Турніри
Новини
Футбол 24 Новини футболу Україна
ЗБІРНА УКРАЇНИ УКРАЇНЦІ ЗА КОРДОНОМ РЕАЛ МАДРИД - АЯКС БОРУСІЯ ДОРТМУНД - ТОТТЕНХЕМ

"Соля чекає важка операція", – лікар Динамо розповів про деталі травми іспанця

15:57 1343 Читать на русском
"Соля чекає важка операція", – лікар Динамо розповів про деталі травми іспанця
Фран Соль / ФК Динамо

Головний лікар Динамо Леонід Миронов підтвердив, що форвард команди Фран Соль незабаром ляже під ніж.

"Вчора у Барселоні Франа обстежив професор Рамон Кугат. Він вирішив, що Солю все ж знадобиться операція. Ушкодження виявилося серйозним. Однак операція відбудеться не сьогодні, а завтра, оскільки для її проведення був викликаний професор із США, фахівець з лікування саме таких пошкоджень плечового суглоба.

Динамо могло орендувати форварда Львова Дуарте, – ЗМІ

Він буде асистувати професорові Рамону, тому що операція буде досить важка. Сьогодні він прилетить до Барселони, тому операцію перенесли на один день. Після артроскопії фахівці визначать більш точний характер і ступінь ушкодження і тоді стануть відомі терміни реабілітації.

Подібні травми є вкрай рідкісними для футболістів. У тому епізоді суперник, судячи з усього, зачепив Соля по руці, Фран впав від цього удару, невдало приземлившись на плече, що призвело до більш значного ушкодження", – сказав Миронов прес-службі киян.

Нагадаємо, Соль отримав травму під час поєдинку 20-го туру УПЛ між Десною та Динамо, не вдало приземлившись на плече після боротьби з оборонцем чернігівців Імерековим. Іспанський нападник, вочевидь, пропустить двоматчеву дуель проти Челсі у 1/8 фіналу Ліги Європи.

"Я повернув собі інстинкт "вбивці": Фран Соль – про вибір на користь Динамо та іспанські клуби, які "будуть шкодувати"

Теги
Динамо Динамо Леонід Миронов Фран Соль Фран Соль
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
powered by lun.ua
ВИБІР РЕДАКЦІЇ
Коментарі
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЄ
4
год
:
56
хв
Реал Мадрид
22:00
Аякс
Вгадай результат матчу
Новини
Всі новини
Всі новини
Залиште відгук