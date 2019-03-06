Восстановление Беседина продлится еще 1,5 месяца

Главный врач Динамо Леонид Миронов рассказал о восстановлении нападающего киевлян Артема Беседина.

"Что касается нашего центрфорварда Артема Беседина, который находится в лазарете, сейчас он уже проходит физическую, а также медицинскую реабилитацию.

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С утра до вечера он проходит очень много процедур – работает в тренажерном зале под руководством реабилитологов, затем – в бассейне, далее проходит физиотерапевтические процедуры, после чего идет к массажистам на охлаждение, также проходит лимфодренаж, к тому же ему накладывают специальные мази, которые способствуют быстрому заживлению рубцов.

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По нашим прогнозам, восстановление Артема продлится еще полтора месяца", – передает слова Леонида Миронова официальный сайт Динамо.