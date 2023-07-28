У стартовому поєдинку нового сезону УПЛ "пивовари" розписали нулі з командою з Ковалівки. Дивіться огляд дуелі на "Футбол 24".

Новачок УПЛ – Оболонь – після тривалої перерви дебютував в еліті матчем з Колосом. Вже на першій хвилині господарі могли залишитись у меншості, але арбітр відверто пошкодував Мороза за брутальний стрибок в ноги Мякушку.

УПЛ 2023/24 офіційно стартувала – звірячий підкат на першій хвилині і промах з метра у дербі Оболоні проти Колоса

Ільїн намагався закинути за комірець голкіперу Оболоні, але бракувало точності. Ще до середини першого тайму команди обмінялись моментами: Фесюн зреагував на удар впритул від Краснопіра, а Федорівський парирував спробу Мякушка по центру. Демченко міг відкривати рахунок ударом у падінні, однак м'яч підло влучив у стійку. Постріл Мякушка зі штрафного прийшовся повз каркас.

У другому таймі варто згадати момент у Безбородька, коли той з метра замикав подачу від партнера у фактично порожні ворота, але удар коліном вийшов невдалим – сфера полетіла над поперечиною. Зрештою, все завершилось нулями на табло.