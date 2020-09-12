Арсенал легко розібрався з Фулхемом (3:0) у першому матчі АПЛ 2020/21. Дивіться відео голів та головних моментів зустрічі.

Команда Артети вийшла вперед вже на 8 хвилині завдяки хаосу перед воротами суперника. Вілліан влучив у голкіпера з кількох метрів, а Ляказетт чітко зіграв на добиванні.

Арсенал у першому матчі сезону АПЛ влаштував розгром Фулхему – Вілліан дебютував дублем з асистів

Розгром Фулхема оформився після перерви. В обох моментах асистував Вілліан, який проводив свій дебютний матч за Арсенал. Спочатку екс-зірка Шахтаря з кутового подав на голову іншому новачку "канонірів" Габріелю, а потім вирізав розкішну діагональ на Обамеянга – 3:0.