Відкриття АПЛ з розкішним дебютом Вілліана у відеоогляді матчу Фулхем – Арсенал – 0:3
18:44 - Читать на русском
Арсенал легко розібрався з Фулхемом (3:0) у першому матчі АПЛ 2020/21. Дивіться відео голів та головних моментів зустрічі.
Габріел 49’
49’ Габріел
Команда Артети вийшла вперед вже на 8 хвилині завдяки хаосу перед воротами суперника. Вілліан влучив у голкіпера з кількох метрів, а Ляказетт чітко зіграв на добиванні.
Арсенал у першому матчі сезону АПЛ влаштував розгром Фулхему – Вілліан дебютував дублем з асистів
Розгром Фулхема оформився після перерви. В обох моментах асистував Вілліан, який проводив свій дебютний матч за Арсенал. Спочатку екс-зірка Шахтаря з кутового подав на голову іншому новачку "канонірів" Габріелю, а потім вирізав розкішну діагональ на Обамеянга – 3:0.
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