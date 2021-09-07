"У мене була ідея запрошувати українських гравців у США і Бразилію. Чому б і ні? Українські молоді футболісти дуже перспективні. Є варіанти.

Український голкіпер з досвідом виступів у Європі перейшов у клуб Другої ліги

Сюди приїжджає багато бразильців, чому б не зробити навпаки? Поки цього ще ніхто не зробив. Ми з Клейтоном відкрили таке агентство, але ми тільки почали і потрібен час, щоб вивчити ринок.

Ми скромні хлопці, будемо потихеньку все це робити, відкрили свій Instagram. Головне – правильно почати і щоб все було чітко. Ми знаємо, що цим ринком займається багато людей і щоб бути успішним, потрібно займатися серйозно.

Було б цікаво взяти якогось молодого українця і відвезти до Бразилії, щоб він набрав певний досвід. Бразильський чемпіонат – це хороший варіант, там можна розкрутитися. Молодим українцям потрібно довіряти. Якщо ми все зробимо правильно, то все вийде", – розповів Едмар у коментарі Sportarena.

Нове життя "українського Мессі": у свої 34 пробігає 13 км за матч, переписується з Мілевським і шкодує за Дніпром