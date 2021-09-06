Український голкіпер з досвідом виступів у Європі перейшов у клуб Другої ліги
Досвідчений воротар Ігор Левченко спробує допомогти лідеру третього за силою дивізіону підвищитись у класі.
Голкіпер Ігор Левченко підписав контракт з МФК Металург, повідомляє офіційний сайт запорізького клубу.
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Контракт з 30-річним футболістом розрахований до кінця сезону 2021/22.
Нагадаємо, Левченко – вихованець донецького Олімпіка, де й розпочав професіональні виступи у 2007 році. За свою кар'єру встиг пограти також за Зорю, Маріуполь, фінський Маріехамн, шведський АФК Ескільстуна та батумське Динамо. Останньою командою Левченка були Суми.
До слова, у 2009 році він став чемпіоном Європи у складі збірної України U-19.
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