"У меня была идея приглашать украинских игроков в США и Бразилию. Почему бы и нет? Украинские молодые футболисты очень перспективные. Есть варианты.

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Сюда приезжает много бразильцев, почему бы не сделать наоборот? Пока этого еще никто не сделал. Мы с Клейтоном открыли такое агентство, но мы только начали и нужно время, чтобы изучить рынок.

Мы скромные ребята, будем потихоньку все это делать, открыли свой Instagram. Главное – правильно начать и чтобы все было четко. Мы знаем, что этим рынком занимается много людей и чтобы быть успешным, нужно заниматься серьезно.

Было бы интересно взять какого-то молодого украинца и отвезти в Бразилию, чтобы он набрал определенный опыт. Бразильский чемпионат — это хороший вариант, там можно раскрутиться. Молодым украинцам нужно доверять. Если мы все сделаем правильно, то все получится", – рассказал Эдмар в комментарии Sportarena.

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