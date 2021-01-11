Голкіпер Реала Андрій Лунін не отримує ігрової практики. В Іспанії радять знову шукати щастя за межами Сантьяго Бернабеу.

Дієго Плаза – журналіст El Chiringuito – провів прямий ефір на сторінці популярної аналітичної програми у Фейсбук. Журналіст "Футбол 24" Володимир Лесько не втратив нагоди поцікавитися думкою іспанських колег щодо майбутнього Андрія Луніна в мадридському Реалі.

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"Відібрати місце в Куртуа – неможливо. Лунін ще дуже молодий воротар, і я вважаю, що він повинен грати задля власного ж прогресу. Оренда для нього – найкраща опція. Слід знову підшукати клуб, який гарантував би йому практику.

Проте дочекаймося Кубка Іспанії. Мадрид незабаром стартує проти Алькояно, не сумніваюсь, що місце у воротах займе саме Лунін", – сказав Дієго Плаза.

Нагадаємо, українець став гравцем "вершкових" влітку 2018 року, проте так і не провів жодного матчу у складі Реала, за виключенням товариських. Андрій вже тричі вирушав у оренди (Вальядолід, Леганес та Ов'єдо), проте отримав регулярну ігрову практику лише в Сегунді.

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