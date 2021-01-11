Голкипер Реала Андрей Лунин не получает игровой практики. В Испании советуют снова искать счастья за пределами Сантьяго Бернабеу.

Диего Плаза – журналист El Chiringuito – провел прямой эфир на странице популярной аналитической программы в Фейсбук. Журналист "Футбол 24" Владимир Леско не упустил возможность поинтересоваться мнением испанских коллег относительно будущего Андрея Лунина в мадридском Реале.

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"Отобрать место у Куртуа – невозможно. Лунин еще очень молодой вратарь, и я считаю, что он должен играть для собственного же прогресса. Аренда для него – лучшая опция. Следует снова подыскать клуб, который гарантировал бы ему практику.

Однако дождемся Кубка Испании. Мадрид вскоре стартует против Алькояно, не сомневаюсь, что место в воротах займет именно Лунин", – сказал Диего Плаза.

Напомним, украинец стал игроком "сливочных" летом 2018 года, однако так и не провел ни одного матча в составе Реала, за исключением товарищеских. Андрей уже трижды отправлялся в аренды (Вальядолид, Леганес и Овьедо), однако получил регулярную игровую практику только в Сегунде.

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