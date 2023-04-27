Квітень видався не найкращим періодом для підопічних Хаві. "Блаугранас" за шість матчів здобули лише дві перемоги. Результативність Барселони останнім часом підводить команду. В чотирьох іграх лідер Ла Ліги спромігся забити тільки два голи. Райо Вальєкано не перевершив своїх гостей, але вдало скористався своїми нечисленними моментами. Барселона змогла відіграти один м'яч тільки наприкінці зустрічі. Лєвандовскі вперше забив за чотири матчі. Однак це не допомогло його команді здобути бодай нічию. "Блаугранас" з 2021 року не можуть обіграти Райо Вальєкано.

Барселона знову зазнала фіаско з Райо Вальєкано – довгоочікуваний гол Лєвандовскі не допоміг уникнути провалу

Підопічні Хаві все ще лідирують у турнірні таблиці Ла Ліги. Відрив від Реала, як і раніше, складає 11 пунктів. Райо Вальєкано посідає дев'яту сходинку з 43 балами.