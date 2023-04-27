Напередодні Барса отримала фантастичний подарунок від земляків із Жирони. Віктор Циганков і Ко здолали Реал, надавши "синьо-гранатовим" шанс збільшити відрив від головного конкурента до 14-ти очок і фактично поховати чемпіонську інтригу в Ла Лізі. Для цього команді Хаві потрібно було брати три пункти у поєдинку з середняком турнірної таблиці –Райо Вальєкано. Цікаво, що мадридці у трьох останніх матчах не програвали Барселоні – дві перемоги в минулому сезоні та нічия в першому колі. У цих трьох поєдинках "блаугранас" навіть не забивали.

Перший класний момент створив Райо – тер Штеген врятував Барселону від пропущеного м'яча. Педрі втратив м'яч на своїй половині поля, але удар Камельйо парирував німецький воротар. А в наступній атаці не врятував і він – перший "дзвіночок" підопічні Хаві не почули. На 19-й хвилині Альваро Гарсія з кута штрафного поклав м'яч у дальній кут. Ідеальна точність. Шокуючий старт для лідера чемпіонату.

Лєвандовскі міг зрівнювати, але не реалізував вихід практично віч-на-віч з Дімітрієвскі. Явно не в формі польський нападник – після дубля у ворота Ельче він не відзначався результативними діями у 4-х матчах поспіль. Перед перервою Роберт таки спрямував м'яч у сітку, але зробив це з офсайду. 1:0 після 45-ти хвилин.

А на старті другої половини гри Райо забив вдруге. Фран Гарсія у центрі поля випередив де Йонга, втік на побачення з тер Штегеном і пробив повз нього у сітку воріт. 2:0 на 53-й хвилині. Барса скоротила відставання лише наприкінці гри. Роберт Лєвандовскі перервав гольове мовчання, забивши вперше за 5 матчів, але на цьому все й закінчилося. 2:1 – Райо відібрав очки у Барселони в четвертому матчі поспіль.

Команда Хаві не змогла скористатися осічкою Реала, але впевнено лідирує в Ла Лізі. Перевага Барси над Мадридом складає 11 очок за 7 турів до фінішу. Райо набрав 43 пункти і обійшов Жирону, піднявшись на 9 місце.

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