Апрель оказался не лучшим периодом для подопечных Хави. "Блаугранас" за шесть матчей одержали всего две победы. Результативность Барселоны в последнее время подводит команду. В четырех играх лидер Ла Лиги сумел забить только два гола. Райо Вальекано не превзошел своих гостей, но удачно воспользовался своими немногочисленными моментами. Барселона смогла отыграть один мяч только в конце встречи. Левандовски впервые забил за четыре матча. Однако это не помогло его команде получить хоть ничью. "Блаугранас" с 2021 года не могут обыграть Райо Вальекано.

Барселона снова потерпела фиаско с Райо Вальекано – долгожданный гол Левандовски не помог избежать провала

Подопечные Хави все еще лидируют в турнирной таблице Ла Лиги. Отрыв от Реала по-прежнему составляет 11 пунктов. Райо Вальекано занимает девятую строчку с 43 баллами.