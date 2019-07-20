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Ліверпуль – Борусія Д – 2:3 – відео голів та огляд матчу

11:18 235 Читать на русском
Ліверпуль – Борусія Д – 2:3 – відео голів та огляд матчу
Ліверпуль – Борусія Д – 2:3 – відео голів та огляд матчу / твіттер Борусії Д

Борусія Д у результативному матчі перемогла Ліверпуль. Дивіться відео голів та огляд матчу Ліверпуль – Борусія Д.

Товариські матчі

Ліверпуль – Борусія Д – 2:3

Голи: Вілсон, 35, Брюстер, 75, (пен.) – Пако Алькасер, 3, Ділейні, 53, Ларсен, 58

Борусія Д у результативному матчі переграла Ліверпуль. В першому таймі команди обмінялись голами Алькасера та Вілсона, а в другому на голи Ділейні та Ларсена голом з пенальті відповів Вілсон.

Борусія Д у результативному матчі перестріляла Ліверпуль

Відзначимо, що Борусія Д та Ліверпуль провели товариський матч у рамках американського турне.

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Теги
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