Ліверпуль – Борусія Д – 2:3 – відео голів та огляд матчу

Борусія Д у результативному матчі перемогла Ліверпуль. Дивіться відео голів та огляд матчу Ліверпуль – Борусія Д.

Товариські матчі

Ліверпуль – Борусія Д – 2:3

Голи: Вілсон, 35, Брюстер, 75, (пен.) – Пако Алькасер, 3, Ділейні, 53, Ларсен, 58

Борусія Д у результативному матчі переграла Ліверпуль. В першому таймі команди обмінялись голами Алькасера та Вілсона, а в другому на голи Ділейні та Ларсена голом з пенальті відповів Вілсон.

Борусія Д у результативному матчі перестріляла Ліверпуль

Відзначимо, що Борусія Д та Ліверпуль провели товариський матч у рамках американського турне.