Ливерпуль – Боруссия Д – 2: 3 – видео голов и обзор матча

Боруссия Д в результативном матче победила Ливерпуль. Смотрите видео голов и обзор матча Ливерпуль – Боруссия Д.

Товарищеские матчи

Ливерпуль – Боруссия Д – 2:3

Голы: Уилсон, 35, Брюстер, 75, (пен.) – Пако Алькасер, 3, Дилэйни, 53, Ларсен, 58

Боруссия Д в результативном матче переиграла Ливерпуль. В первом тайме команды обменялись голами Алькасера и Уилсона, а во втором на голы Дилэйни и Ларсена голом с пенальти ответил Уилсон.

Боруссия Д в результативном матче перестреляла Ливерпуль

Отметим, что Боруссия Д и Ливерпуль провели товарищеский матч в рамках американского турне.