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Борусія Д у результативному матчі перестріляла Ліверпуль

10:26 545 Читать на русском
Борусія Д у результативному матчі перестріляла Ліверпуль
Ліверпуль – Борусія Д – 2:3 / твіттер Борусії Д

В рамках товариського матчу Борусія Д виявилась сильнішою за Ліверпуль (3:2).

Товариські матчі

Ліверпуль – Борусія Д – 2:3

Голи: Вілсон, 35, Брюстер, 75, (пен.) – Пако Алькасер, 3, Ділейні, 53, Ларсен, 58

Борусія Д у товариському матчі втримала перемогу над Ліверпулем. Алькасер вже на 3-ій хвилині відкрив рахунок в матчі, але до перерви Вілсон зрівняв рахунок.

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В другому таймі Ділейні та Брюн Ларсен зробили перевагу німців переконливою. Вілсон один м'яч відквитав ударом з пенальті, але дортмундці втримали перемогу.

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Теги
Світ Товариські матчі Борусія Дортмунд Борусія Дортмунд Ліверпуль Ліверпуль Товариські матчі
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