"Яремчук багато працював, йому доводилося виправляти центральних захисників, атакувати простір. Нам було важко зрозуміти, що якщо ми виходимо широко, то повинні виконувати навісні передачі. Ми робили занадто багато дотиків до м'яча, щоб віддати передачу.

Тренер Яремчука пояснив проблеми українця після переходу у Валенсію

Але Роман працював добре, він доклав зусиль, щоб бути там, його відданість не викликає сумнівів. У матчі було багато позитивних моментів. Один з них – це те, що команда повторила хороший виступ. Перемога все підтверджує. Я завжди люблю говорити про команду в цілому", – цитує Бараху AS.

Нагадаємо, Роман Яремчук у поточному сезоні зіграв за Валенсію у 22 матчах у всіх турнірах, забивши чотири голи.

Валенсія перемогла головних грубіянів Ла Ліги: на Яремчука влаштували полювання, у Довбика з'явився ще один конкурент