"Преданность Яремчука не вызывает сомнений": тренер Валенсии расхвалил украинца после победы над Хетафе
Главный тренер Валенсии Рубен Бараха прокомментировал игру Романа Яремчука против Хетафе (1:0) в 28 туре Ла Лиги.
"Яремчук много работал, ему приходилось исправлять центральных защитников, атаковать пространство. Нам было трудно понять, что если мы выходим широко, то должны выполнять навесные передачи. Мы делали слишком много касаний к мячу, чтобы отдать передачу.
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Но Роман работал хорошо, он приложил усилия, чтобы быть там, его преданность не вызывает сомнений. В матче было много положительных моментов. Один из них – это то, что команда повторила хорошее выступление. Победа все подтверждает. Я всегда люблю говорить о команде в целом", – цитирует Бараху AS.
Напомним, Роман Яремчук в текущем сезоне сыграл за Валенсию в 22 матчах во всех турнирах, забив четыре гола.
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