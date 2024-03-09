"Яремчук много работал, ему приходилось исправлять центральных защитников, атаковать пространство. Нам было трудно понять, что если мы выходим широко, то должны выполнять навесные передачи. Мы делали слишком много касаний к мячу, чтобы отдать передачу.

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Но Роман работал хорошо, он приложил усилия, чтобы быть там, его преданность не вызывает сомнений. В матче было много положительных моментов. Один из них – это то, что команда повторила хорошее выступление. Победа все подтверждает. Я всегда люблю говорить о команде в целом", – цитирует Бараху AS.

Напомним, Роман Яремчук в текущем сезоне сыграл за Валенсию в 22 матчах во всех турнирах, забив четыре гола.

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