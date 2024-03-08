Тренер Яремчука пояснив проблеми українця після переходу у Валенсію
Головний тренер Валенсії Рубен Бараха розповів про те, як Роман Яремчук адаптувався до команди після свого переходу влітку.
"Яремчук боровся, аби покращити свій фізичний стан, перша частина сезону завжди важка. Я дуже радий за нього, йому була потрібна ця впевненість, особливо з огляду на його ситуацію до приїзду у Валенсію", – наводить слова Барахи Radio Taronja.
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Додамо, що участь Яремчука у грі з Хетафе була під питанням, але українець відновився від пошкодження, якого зазнав у поєдинку з Реалом. Роман навіть взяв участь у вчорашньому тренуванні в загальній групі.
У поточному сезоні нападник збірної України зіграв у 22 матчах за Валенсію, відзначившись 4 голами, в тому числі у ворота Реала.
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