Головний тренер Валенсії Рубен Бараха розповів про те, як Роман Яремчук адаптувався до команди після свого переходу влітку.

"Яремчук боровся, аби покращити свій фізичний стан, перша частина сезону завжди важка. Я дуже радий за нього, йому була потрібна ця впевненість, особливо з огляду на його ситуацію до приїзду у Валенсію", – наводить слова Барахи Radio Taronja.

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Додамо, що участь Яремчука у грі з Хетафе була під питанням, але українець відновився від пошкодження, якого зазнав у поєдинку з Реалом. Роман навіть взяв участь у вчорашньому тренуванні в загальній групі.

У поточному сезоні нападник збірної України зіграв у 22 матчах за Валенсію, відзначившись 4 голами, в тому числі у ворота Реала.

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