"Віддам все для цього клубу": П'яніч звернувся до уболівальників Барселони

Боснійський півзахисник Міралем П'яніч зізнався у любові каталонському клубу.

"Я дуже щасливий. Віддам все для цього клубу. До зустрічі. Вперед, Барса!" – сказав П'яніч на відео, яке прес-служба "синьо-гранатових" опублікувала на клубній сторінці у соціальній мережі Твіттер.

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Нагадаємо, 29 червня Барселона офіційно оголосила про перехід Міралема П'яніча з туринського Ювентуса. Каталонці заплатять за 30-річного футболіста 60 млн євро. Ця сума може вирости ще на 5 млн за рахунок бонусів. Угода триватиме до літа 2024 року.

Поточний сезон 30-річний півзахисник дограє в Турині, після чого приєднається до своєї нової команди. Клаусула за гравця становитиме 400 млн євро. Цікаво, що чотири роки тому Ювентус заплатив Ромі за П'яніча 32 млн євро.

У поточному сезоні боснієць провів 36 матчів у всіх турнірах, в яких забив 3 м'ячі та віддав 4 результативні передачі.

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