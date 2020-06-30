"Отдам все для этого клуба": Пьянич обратился к болельщикам Барселоны

Боснийский полузащитник Миралем Пьянич признался в любви каталонскому клубу.

"Я очень счастлив. Отдам все для этого клуба. До встречи. Вперед, Барса!" – сказал Пьянич на видео, которое пресс-служба "сине-гранатовых" опубликовала на клубной странице в социальной сети Твиттер.

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Напомним, 29 июня Барселона официально объявила о переходе Миралема Пьянича из туринского Ювентуса. Каталонцы заплатят за 30-летнего футболиста 60 млн евро. Эта сумма может вырасти еще на 5 млн за счет бонусов. Соглашение продлится до лета 2024 года.

Текущий сезон 30-летний полузащитник доиграет в Турине, после чего присоединится к своей новой команде. Клаусула за игрока составит 400 млн евро. Интересно, что четыре года назад Ювентус заплатил Роме за Пьянича 32 млн евро.

В текущем сезоне босниец провел 36 матчей во всех турнирах, в которых забил 3 мяча и отдал 4 результативные передачи.

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