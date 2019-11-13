Відчуваю те саме, що й донька, у якої відбирають іграшку, – Ракітіч сумує без футболу

Півзахисник каталонської Барселони Іван Ракітіч продовжує перебувати без футболу і мріє знову насолоджуватись улюбленою грою у каталонській команді.

"Мені сумно, тому що у мене забрали м’яч. Як отримувати насолоду? Звичайно, грати у футбол. Що відчуває моя маленька дочка, коли у неї іграшку забирають? Їй сумно. Я відчуваю те ж саме, коли забирають мій м'яч.

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Я розумію і поважаю рішення тренера, але думаю, що за ці п'ять років я дав багато цьому клубу і досяг свого піку тут. Я лише хочу продовжувати насолоджуватися футболом. Це для мене найголовніше. Мені 31 рік, а не 38. Я відчуваю себе дуже добре", – цитує Ракітіча Movistar.

Нагадаємо, Іван Ракітіч через відсутність ігрової практики планує покинути Барселону у зимове трансферне вікно. Причиною такого рішення є втрата хорватом гарантованого місця у стартовому складі команди Вальверде. Чинна угода 31-річного хавбека з "блаугранас" розрахована до літа 2021 року. Влітку хорват міг перейти у Ювентус, однак в останній момент угода між клубами зірвалась.

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