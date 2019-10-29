Барселона попрощається з Ракітічем взимку

Хавбек Барселони Іван Ракітіч проводить останні місяці в таборі чинного чемпіона Іспанії.

Ракітіч домовився з Барселоною про розрив контракту за обопільним рішенням, повідомляє Marca.

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Причиною такого рішення є втрата хорватом гарантованого місця у стартовому складі команди Вальверде. Чинна угода 31-річного хавбека з "блаугранас" розрахована до літа 2021 року.

За інформацією ЗМІ, в послугах Івана зацікавлені Манчестер Юнайтед, Ювентус та Інтер.

В поточному сезоні Ла Ліги Ракітіч провів лише 6 матчів без результативних дій.

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