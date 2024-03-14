"Відчуваю необхідність сказати, що вже давно борюся з депресією. Відчуваю, що життя вислизає з моїх рук. Я хотів би поділитися з вами, що лікуюся у психіатра, живу відлюдником і не можу зробити нічого продуктивного.

Найкращий бомбардир клубу АПЛ лікується від депресії – офіційна заява

Я розповідаю вам усе це, тому що вважаю, що єдиний спосіб по-справжньому зцілитися – це поділитися тим, через що я проходжу", – написав Освальдо у своєму Instagram.

Нагадаємо, що Пабло двічі оголошував про завершення кар'єри – у 2016 і 2020 роках. З 2011 по 2014 рік він провів 14 матчів за збірну Італії, в яких забив 4 м'ячі. Після футбольної кар'єри він недовгий час намагався знайти себе в музичній індустрії.

"Я палив у збірній Італії, навіть тренер просив у мене вогню". Освальдо – про відхід з футболу та золоту клітку Мессі