"Чувствую необходимость сказать, что уже давно борюсь с депрессией. Чувствую, что жизнь ускользает из моих рук. Я хотел бы поделиться с вами, что лечусь у психиатра, живу отшельником и не могу сделать ничего продуктивного.

Лучший бомбардир клуба АПЛ лечится от депрессии – официальное заявление

Я рассказываю вам всё это, потому что считаю, что единственный способ по-настоящему исцелиться – это поделиться тем, через что я прохожу", – написал Освальдо в своём Instagram.

Напомним, что Пабло дважды объявлял о завершении карьеры – в 2016 и 2020 годах. С 2011 по 2014 год он провёл 14 матчей за сборную Италии, в которых забил 4 мяча. После футбольной карьеры он недолгое время пытался найти себя в музыкальной индустрии.

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