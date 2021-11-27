Чорноморець — Десна – 0:1 – відео гола та огляд матчу
27 листопада 19:44 - Читать на русском
Десна на виїзді обіграла Чорноморець у матчі 16-го туру УПЛ, не дозволивши одеситам змінити жахливу домашню серію. Дивіться відео гола та огляд матчу на Футбол 24.
завершено
Одесити активно розпочали поєдинок, однак Десна встояла під натиском, а ближче до перерви вийшла вперед – Тотовицький на дальній стійці замкнув подачу з кутового. Чорноморець намагався відігратись, а Десна грала на контратаках усю другу половину, але гра завершилась мінімальною перемогою чернігівців.
Чорноморець програв Десні та продовжив прикру домашню серію
Таким чином, Десна набрала 24 очки та розташувалась на 6 позиції, а Чорноморець з 11 пунктами залишився тринадцятим.
Джерело: канали Футбол 1/ Футбол 2
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