Десна на виїзді обіграла Чорноморець у матчі 16-го туру УПЛ, не дозволивши одеситам змінити жахливу домашню серію. Дивіться відео гола та огляд матчу на Футбол 24.

Одесити активно розпочали поєдинок, однак Десна встояла під натиском, а ближче до перерви вийшла вперед – Тотовицький на дальній стійці замкнув подачу з кутового. Чорноморець намагався відігратись, а Десна грала на контратаках усю другу половину, але гра завершилась мінімальною перемогою чернігівців.

Чорноморець програв Десні та продовжив прикру домашню серію

Таким чином, Десна набрала 24 очки та розташувалась на 6 позиції, а Чорноморець з 11 пунктами залишився тринадцятим.