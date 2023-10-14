У суботу, 14 жовтня, відбулися поєдинки відбору на Євро-2024 у групах G та H. Рахунки і огляд матчів Словенія – Фінляндія і Болгарія – Литва читайте на "Футбол 24".

Євро-2024, кваліфікація. 7-й тур

Група G

Болгарія – Литва – 0:2

Голи: Шірвіс, 45, 55

Вилучення: Краєв, 42 (Болгарія)

Група H

Словенія – Фінляндія – 3:0

Голи: Шешко, 16 (пен), 28, Янжа, 90+2

Матч Словенія – Фінляндія мав надважливе значення. На момент початку гри обидві команди претендували на перше місце. Словенці з 13-ма очками очолювали таблицю (стільки ж балів мала Данія), а фіни відставали на 1 пункт. Один із ключових поєдинків у боротьбі за вихід на Євро.

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Екс-динамівець Беньямін Вербіч опинився в запасі, а героєм став інший Беньямін – Шешко. 20-річний форвард РБ Лейпциг перебуває у відмінній формі, що і підтвердив ще в першому таймі. До 30-ї хвилини Шешко оформив дубль. Спершу він реалізував пенальті, а згодом реалізував вихід віч-на-віч. На той момент Беньямін вже грав із пов'язкою на голові, отримавши розсічення.

У компенсований час словенці поставили крапку – Янжа забив свій перший гол за збірну. Беньямін Вербіч вийшов на 80-й хвилині. 3:0 – Словенія набрала 16 очок і відірвалася від переслідувачів. Фінляндія прки що третя, але ризикує відпустити Данію, яка ввечері зіграє з Казахстаном.

У паралельному матчі була дуель аутсайдерів. Болгарія приймала Литву в рамках групи H. Гості забили наприкінці першого тайму. Шірвіс після подачі кутового виявився найспритнішим у метушні та спрямував м'яч у сітку. На той момент болгари вже грали вдесятьох після вилучення Краєва, який отримав другу жовту і достроково залишив поле.

По перерві Шірвіс, який грав на позиції лівого захисника, оформив дубль, вразивши ворота ударом головою. Ефектний стрибок "рибкою" і влучний удар у ближній кут. Ще один гол гостей скасував VAR. 0:2 – перша перемога Литви у відборі. У балтійців 5 очок і 4 місце таблиці. Болгарія з двома балами на дні. Є підозри, що Младену Крстаїчу недовго залишилося працювати на посаді головного тренера цієї збірної.

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