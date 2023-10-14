В субботу, 14 октября, состоялись поединки отбора на Евро-2024 в группах G и H. Счета и обзор матчей Словения – Финляндия и Болгария – Литва читайте на "Футбол 24".

Евро-2024, квалификация. 7-й тур

Группа G

Болгария – Литва – 0:2

Голы: Ширвис, 45, 55

Удаление: Краев, 42 (Болгария)

Группа H

Словения – Финляндия – 3:0

Голы: Шешко, 16 (пен), 28, Янжа, 90+2

Матч Словения – Финляндия имел важное значение. На момент начала игры обе команды претендовали на первое место. Словенцы с 13 очками возглавляли таблицу (столько же баллов имела Дания), а финны отставали на 1 пункт. Один из ключевых поединков в борьбе за выход на Евро.

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Экс-динамовец Беньямин Вербич оказался в запасе, а героем стал другой Беньямин – Шешко. 20-летний форвард РБ Лейпциг находится в отличной форме, что и подтвердил еще в первом тайме. К 30-й минуте Шешко оформил дубль. Сначала он реализовал пенальти, а позже реализовал выход один на один. На тот момент Беньямин уже играл с повязкой на голове, получив рассечение.

В компенсированное время словенцы поставили точку – Янжа забил свой первый гол за сборную. Беньямин Вербич вышел на 80-й минуте. 2:0 – Словения набрала 16 очков и оторвалась от преследователей. Финляндия пока третья, но рискует отпустить Данию, которая вечером сыграет с Казахстаном.

В параллельном матче была дуэль аутсайдеров. Болгария принимала Литву в рамках группы H. Гости забили в конце первого тайма. Ширвис после подачи углового оказался самым ловким в суматохе и направил мяч в сетку. На тот момент болгары уже играли вдесятером после удаления Краева, который получил вторую желтую и досрочно покинул поле.

После перерыва Ширвис, игравший на позиции левого защитника, оформил дубль, поразив ворота ударом головой. Эффектный прыжок "рыбкой" и точный удар в ближний угол. Еще один гол гостей отменил VAR. 0:2 – первая победа Литвы в отборе. У балтийцев 5 очков и 4 место в таблице. Болгария с двумя баллами на дне. Есть подозрения, что Младену Крстаичу недолго осталось работать в должности главного тренера этой сборной.

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