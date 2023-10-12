Відбулися матчі 7 туру кваліфікації на чемпіонат Європи у групах А, D, Е та І.

Євро-2024, кваліфікація

Група А

Кіпр – Норвегія – 0:4

Голи: Сьорлот, 33, Холанд, 65, 72, Аурснес, 81

Група D

Хорватія – Туреччина – 0:1

Гол: Їлмаз, 30

Група Е

Албанія – Чехія – 3:0

Голи: Асані, 9, Сефері, 51, 73

Вилучення: Хитіл, 40 (Ч)

Фарери – Польща – 0:2

Голи: Шиманьскі, 4, Букса, 65

Група І

Білорусь – Румунія – 0:0

Андорра – Косово – 0:3

Голи: Рашіца, 26, 71, Зекірі, 83

Поки Іспанія мучилася з Шотландією, Норвегія обігрувала Кіпр. Сьорлот точним ударом відкрив рахунок, а Холанд у другому таймі оформив дубль. Норвежці (10 балів) продовжують переслідувати іспанців (12 балів) в турнірній таблиці, але чемпіони Європи мають гру в запасі. Кіпр взагалі без очок на дні групи А.

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У групі В зустрілися лідери – Туреччина поїхала в гості до Хорватії. "Картаті" сміливо грали з високою лінією оборони, але часто помилялися. Актюркоглу та Їлмаз постійно відкривалися під закидання з глибини. Ліваковіч кілька разів врятував Хорватію, однак зрештою помилився. Їлмаз отримав класний пас від Озджана та перекинув голкіпера. Туреччина вийшла на перше місце групи з 13 очками. Хорватія – друга (10 балів) з матчем у запасі.

Польща без травмованого Лєвандовскі переграла Фарери – забивали Шиманьскі та Букса. "Кадра" трішки покращила своє становище та піднялася на другу сходинку групи Е. А лідирує там Албанія, яка сьогодні розгромила Чехію. Асані шикарним дальнім ударом вивів команду вперед. Потім чехи залишилися в меншості – Хитіл забив рукою і отримав другу жовту картку. Сефері дублем добив Чехію, яка йде третьою.

Косовари перемогли в Андоррі з дублем Рашіци. Румунія не зуміла дотиснути Білорусь, яка приймає суперників на нейтральному полі. Матч завершився нульовою нічиєю. Румуни поступаються очками тільки Швейцарії – "наті" не грали у цей вечір з Ізраїлем.

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