Отбор на Евро-2024: Холанд оформил дубль, Турция переиграла Хорватию, избиение Чехии, успех Польши
Состоялись матчи 7 тура квалификации на чемпионат Европы в группах А, D, Е и І.
Евро-2024, квалификация
Группа А
Кипр – Норвегия – 0:4
Голы: Серлот, 33, Холанд, 65, 72, Аурснес, 81
Группа D
Хорватия – Турция – 0:1
Гол: Йылмаз, 30
Группа Е
Албания – Чехия – 3:0
Голы: Асани, 9, Сефери, 51, 73
Удаление: Хытил, 40 (Ч)
Фареры – Польша – 0:2
Голы: Шиманьски, 4, Букса, 65
Группа I
Беларусь – Румыния – 0:0
Андорра – Косово – 0:3
Голы: Рашица, 26, 71, Зекири, 83
Пока Испания мучилась с Шотландией, Норвегия обыгрывала Кипр. Серлот точным ударом открыл счет, а Холанд во втором тайме оформил дубль. Норвежцы (10 баллов) продолжают преследовать испанцев (12 баллов) в турнирной таблице, но чемпионы Европы имеют игру в запасе. Кипр вообще без очков на дне группы А.
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В группе В встретились лидеры – Турция поехала в гости к Хорватии. "Клетчатые" смело играли с высокой линией обороны, но часто ошибались. Актюркоглу и Йылмаз постоянно открывались под забросы из глубины. Ливакович несколько раз спас Хорватию, однако в конце концов ошибся. Йылмаз получил классный пас от Озджана и перекинул голкипера. Турция вышла на первое место группы с 13 очками. Хорватия – вторая (10 баллов) с матчем в запасе.
Польша без травмированного Левандовски обыграла Фареры – забивали Шиманьски и Букса. "Кадра" немного улучшила свое положение и поднялась на второе место группы Е. А лидирует там Албания, которая сегодня разгромила Чехию. Асани шикарным дальним ударом вывел команду вперед. Потом чехи остались в меньшинстве – Хытил забил рукой и получил вторую желтую карточку. Сефери дублем добил идущую третьей Чехию.
Косовары победили в Андорре с дублем Рашицы. Румыния не сумела дожать Беларусь, принимающую соперников на нейтральном поле. Матч завершился нулевой ничьей. Румыны уступают по очкам только Швейцарии – "нати" не играли в этот вечер с Израилем.
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