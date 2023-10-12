Состоялись матчи 7 тура квалификации на чемпионат Европы в группах А, D, Е и І.

Евро-2024, квалификация

Группа А

Кипр – Норвегия – 0:4

Голы: Серлот, 33, Холанд, 65, 72, Аурснес, 81

Группа D

Хорватия – Турция – 0:1

Гол: Йылмаз, 30

Группа Е

Албания – Чехия – 3:0

Голы: Асани, 9, Сефери, 51, 73

Удаление: Хытил, 40 (Ч)

Фареры – Польша – 0:2

Голы: Шиманьски, 4, Букса, 65

Группа I

Беларусь – Румыния – 0:0

Андорра – Косово – 0:3

Голы: Рашица, 26, 71, Зекири, 83

Пока Испания мучилась с Шотландией, Норвегия обыгрывала Кипр. Серлот точным ударом открыл счет, а Холанд во втором тайме оформил дубль. Норвежцы (10 баллов) продолжают преследовать испанцев (12 баллов) в турнирной таблице, но чемпионы Европы имеют игру в запасе. Кипр вообще без очков на дне группы А.

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В группе В встретились лидеры – Турция поехала в гости к Хорватии. "Клетчатые" смело играли с высокой линией обороны, но часто ошибались. Актюркоглу и Йылмаз постоянно открывались под забросы из глубины. Ливакович несколько раз спас Хорватию, однако в конце концов ошибся. Йылмаз получил классный пас от Озджана и перекинул голкипера. Турция вышла на первое место группы с 13 очками. Хорватия – вторая (10 баллов) с матчем в запасе.

Польша без травмированного Левандовски обыграла Фареры – забивали Шиманьски и Букса. "Кадра" немного улучшила свое положение и поднялась на второе место группы Е. А лидирует там Албания, которая сегодня разгромила Чехию. Асани шикарным дальним ударом вывел команду вперед. Потом чехи остались в меньшинстве – Хытил забил рукой и получил вторую желтую карточку. Сефери дублем добил идущую третьей Чехию.

Косовары победили в Андорре с дублем Рашицы. Румыния не сумела дожать Беларусь, принимающую соперников на нейтральном поле. Матч завершился нулевой ничьей. Румыны уступают по очкам только Швейцарии – "нати" не играли в этот вечер с Израилем.

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