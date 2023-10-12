Поєдинок на севільській Ла Катрусі мав величезне значення для збірних Іспанії та Шотландії. У скоттів завдання було простим – у випадку нічиєї вони достроково б оформили вихід на Євро-2024. "Фурія Роха" ж трималася на другій позиції у групі, перебуваючи під тиском збірної Норвегії.

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Скандинави відставали всього на два залікових бали (щоправда, зіграли на один матч більше), а у наступному турі вони приймають Іспанію вдома. У цих умовах осічка для піренейців стала неприпустимою. Крім того, треба було взяти реванш за поразку в Глазго навесні, тож Луїс де ла Фуенте обійшовся без експериментів у стартовому складі.

Гості сприйняли завдання встояти у Севільї буквально – вони відмовились від контролю та взагалі забули про атаки. У першому таймі піренейці володіли м'ячем 65% ігрового часу, а за ударами "Фурія" вела з рахунком 10:0. Що найбільш важливо, моментів виникало вдосталь.

Вже на 2-й хвилині Ферран отримав розрізний пас від Морати й вивалився віч-на-віч з голкіпером, однак нападник Барси пробив неточно. Ще за дві хвилини Альваро замикав скидку на дальню стійку після подачі з кутового – повз ближню дев'ятку. На 30-й же хвилині форвард Атлетіко вийшов на рандеву з воротарем під гострим кутом, переграв його та влучив у зовнішній бік сітки (втім, там був офсайд).

Супершанс було втрачено на 34-й хвилині, коли Гаві увірвався на правий край штрафного та покотив у центр. Удар Оярсабаля заблокували, а от добивання від Меріно поцілило у ліву стійку! Зрештою, на 38-й Мората забив гол, замкнувши простріл у підкаті, але взяття воріт не зарахували – офсайд.

Відпочивати команди відправились за нулів на табло. Другий тайм пройшов у тому ж руслі, що і перший, тільки із ще більшим володінням іспанців (воно сягнуло 80%). Луїс де ла Фуенте настільки повірив у себе, що замінив у роздягальні Оярсабаля та Бальше. На поле вийшли зірки кантери Барси й Реала – Браян Сарагоса (забив двічі рідному клубу на вихідних) і Фран Гарсія.

Мората ж продовжив марнувати моменти. Зокрема, на 56-й хвилині він отримав закидання у штрафний, підробив м'яч коліном і хряпнув з правого кута воротарського – неточно! За це прилетіло жорстоке покарання. Всього через чотири хвилини Шотландія завдала першого удару по воротах – і забила гол!

Героєм став Мактомінай, який у березневому матчі проти "Фурії" оформив дубль (і двічі двічі відзначився за МЮ на вихідних). Скотті пробив зі стандарту гострого кута, влучивши у дальню дев'ятку! Втім, після втручання VAR гол скасували – через фол Хендрі в атаці. Дуже неоднозначне рішення.

Як це часто буває, після цього гранд відкрив рахунок. Хесус Навас вийшов на 67-й хвилині замість Карвахаля, а вже на 73-й виконав закидання за спини захисникам у штрафний – Мората ж прийняв його та пробив головою у падінні. М'яч вдарився об газон і влетів під ліву стійку. 1:0!

Шотландці пішли уперед і навіть могли відігратись на 81-й хвилині, коли Хікі влетів на лівий край карного майданчика, розхитав захисника й пробив. Адамс на лінії воротарського намагався підправити м'яч у сітку, але вийшло занадто слабко. "Фурія Роха" покарала на 86-й.

Свіжий Хоселу, замінивши Морату, міг забивати першим же дотиком. Після банального пасу з правого флангу він обійшов голкіпера й покотив у порожні, однак захисники встигли накрити м'яч. В наступній же атаці нападник відібрав м'яч у Хікі (той несподівано послизнувся) й прострілив у центр штрафного – Сансет (ще один свіжий гравець) замкнув у підкаті, хоча це більше схоже на автогол Портеуса. 2:0!

Після цього Іспанія почала сушити гру стерильним ватокатом, хоча у Адамса в компенсований час було два напівмоменти. Зрештою, фінальний свисток зафіксував перемогу збірної Іспанії з рахунком 2:0. Підопічні Луїса де ла Фуенте взяли реванш у Шотландії, але залишились на другій позиції – у них 12 залікових балів з 3-очковим відставанням від "тартанової армії". Норвегія йде позаду з 10 пунктами у активі.

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