Збірні Англії та Мальти зіграли 17 листопада у 9-му турі кваліфікації на чемпіонат Європи-2024 (2:0). Рахунок і огляд матчу читайте на "Футбол 24".

Євро-2024, відбір. Група С, 9-й тур

Англія – Мальта – 2:0

Голи: Пепе, 8 (авт), Кейн, 75

Команда Гарета Саутгейта за два тури до завершення відбору гарантувала собі перше місце групи С. Англія вже готується до фінальної частини Євро, а в передостанньому турі на Вемблі приймала Мальту – головного аутсайдера, який не набрав жодного очка, але добряче попсував нерви Україні у 8-му турі.

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При всій повазі до мальтійців, актуальним було лише одне питання – скільки м'ячів влетить у ворота андердога. Втім, першими забили саме гості. Але вагоме уточнення – у свої ворота. На 8-й хвилині після прострілу Філа Фодена м'яч влучив у Пепе і влетів у сітку. Попри це, такий невдалий старт гри не знітив гостей.

Парадокс, диво, але за перші 30 хвилин Англія жодного разу не пробила бодай у бік воріт мальтійців. Ще й Кейн отримав жовту картку за симуляцію – бомбардир Баварії впав після контакту з кіпером Мальти, але замість пенальті отримав попередження від арбітра. До кінця першого тайму Кейн і компанія так і не влучили у площину воріт, але пішли на перерву з перевагою завдяки автоголу.

У другому таймі Саутгейт дозволив дебютувати за національну команду Коулу Палмеру, який замінив Рашфорда. Останній травмувався у зіткненні з Трентом. І лише на 64-й хвилині англійці вперше пробили у площину воріт – удар Александера-Арнольда не склав проблем для кіпера. А на 75-й підопічні Саутгейта забили самі. Харрі Кейн завершив класну атаку "трьох левів". Асист в активі Саки.

Не минуло й хвилини, як Райс довів рахунок до розгромного. Сольний прохід і потужний удар у дальній кут. Але через офсайд у Кейна гол скасували.

2:0 – Англія набрала 19 очок, а завершить відбір матчем проти Північної Македонії. В Італії та України по 13 пунктів. Для Мальти (0 балів) ця гра стала останньою у кваліфікації на Євро.

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