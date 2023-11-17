У відборі на чемпіонат Європи відбулись чергові поєдинки. Читайте звіт про ігри у групах Е та Н на "Футбол 24".

Євро-2024, кваліфікація, 9-й тур

Група Е

Молдова – Албанія – 1:1

Голи: Бабогло, 87 – Чікаллеші, 25 (п.)

Група Н

Фінляндія – Північна Ірландія – 4:0

Голи: Пох'янпало, 42 (п.), Хаканс, 48, Пуккі, 74, Лод, 88

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У групі Е Албанія на виїзді не втримала перемогу над Молдовою. В середині першого тайму форвард Коньяспора Соколь Чікаллеші з пенальті вивів "гірських орлів" вперед. Господарі, однак, не опустили рук і до останнього бились, намагаючись зачепитись за результат. За 4 хвилини до завершення основного часу лідер Карпат Владислав Бабогло зумів зрівняти, забивши вже у третьому матчі збірної поспіль.

Нічия достроково вивела Албанію на Євро. Натомість Молдові, аби вперше в історії вийти на чемпіонат Європи, треба сподіватись на втрату очок Чехії зі збірною Польщі, а в останньому турі самим обіграти чехів на виїзді.

У групі Н Фінляндія на своєму полі розбила Північну Ірландію. "Суомі" давно втратили шанси пробитись на чемпіонат Європи напряму, зберігаючи лише можливість зіграти у перехідних матчах. Пох'янпало наприкінці першого тайму з пенальті вивів господарів вперед, а одразу по перерві Хаканс фактично вирішив долю зустрічі. Ще два голи наприкінці зустрічі остаточно добили ірландців.

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