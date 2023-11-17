Сборные Англии и Мальты сыграли 17 ноября в 9-м туре квалификации на чемпионат Европы-2024 (2:0). Счет и обзор матча читайте на "Футбол 24".

Евро-2024, отбор. Группа С, 9-й тур

Англия – Мальта – 2:0

Голы: Пепе, 8 (авт), Кейн, 75

Команда Гарета Саутгейта за два тура до завершения отбора гарантировала себе первое место группы С. Англия уже готовится к финальной части Евро, а в предпоследнем туре на Уэмбли принимала Мальту – главного аутсайдера, не набравшего ни одного очка, но изрядно попортившего нервы Украине в 8-й. му туре.

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При всем уважении к мальтийцам, актуальным был только один вопрос – сколько мячей влетит в ворота андердога. Впрочем, первыми забили гости. Но есть уточнение – в свои ворота. На 8-й минуте после прострела Фила Фодена мяч попал в Пепе и влетел в сетку. Несмотря на это, такой неудачный старт игры не смутил гостей.

Парадокс, чудо, но за первые 30 минут Англия ни разу не пробила хотя бы в сторону мальтийских ворот. Кейн получил желтую карточку за симуляцию – бомбардир Баварии упал после контакта с кипером Мальты, но вместо пенальти получил предупреждение от арбитра. До конца первого тайма Кейн и компания так и не попали в створ ворот, но ушли на перерыв с преимуществом благодаря автоголу.

Во втором тайме Саутгейт позволил дебютировать за национальную команду Коулу Палмеру, заменившему Рашфорда. Последний травмировался в столкновении с Трентом. И только на 64-й минуте англичане впервые пробили в створ ворот – удар Александера-Арнольда не составил проблем для кипера. А на 75-й подопечные Саутгейта забили сами. Харри Кейн завершил классную атаку "трех львов". Ассист в активе Саки.

Не прошло и минуты, как Райс довел счет до разгромного. Сольный проход и мощный удар в дальний угол. Но из-за офсайда у Кейна гол отменили.

2:0 – Англия набрала 19 очков, а завершит отбор матчем против Северной Македонии. У Италии и Украины по 13 пунктов. Для Мальты (0 баллов) эта игра стала последней в квалификации на Евро.

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