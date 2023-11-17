Отбор на Евро-2024: Англия в эконом-режиме обыграла Мальту, оторвавшись от Украины на 6 очков
Сборные Англии и Мальты сыграли 17 ноября в 9-м туре квалификации на чемпионат Европы-2024 (2:0). Счет и обзор матча читайте на "Футбол 24".
Евро-2024, отбор. Группа С, 9-й тур
Англия – Мальта – 2:0
Голы: Пепе, 8 (авт), Кейн, 75
Команда Гарета Саутгейта за два тура до завершения отбора гарантировала себе первое место группы С. Англия уже готовится к финальной части Евро, а в предпоследнем туре на Уэмбли принимала Мальту – главного аутсайдера, не набравшего ни одного очка, но изрядно попортившего нервы Украине в 8-й. му туре.
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При всем уважении к мальтийцам, актуальным был только один вопрос – сколько мячей влетит в ворота андердога. Впрочем, первыми забили гости. Но есть уточнение – в свои ворота. На 8-й минуте после прострела Фила Фодена мяч попал в Пепе и влетел в сетку. Несмотря на это, такой неудачный старт игры не смутил гостей.
Парадокс, чудо, но за первые 30 минут Англия ни разу не пробила хотя бы в сторону мальтийских ворот. Кейн получил желтую карточку за симуляцию – бомбардир Баварии упал после контакта с кипером Мальты, но вместо пенальти получил предупреждение от арбитра. До конца первого тайма Кейн и компания так и не попали в створ ворот, но ушли на перерыв с преимуществом благодаря автоголу.
Во втором тайме Саутгейт позволил дебютировать за национальную команду Коулу Палмеру, заменившему Рашфорда. Последний травмировался в столкновении с Трентом. И только на 64-й минуте англичане впервые пробили в створ ворот – удар Александера-Арнольда не составил проблем для кипера. А на 75-й подопечные Саутгейта забили сами. Харри Кейн завершил классную атаку "трех львов". Ассист в активе Саки.
Не прошло и минуты, как Райс довел счет до разгромного. Сольный проход и мощный удар в дальний угол. Но из-за офсайда у Кейна гол отменили.
2:0 – Англия набрала 19 очков, а завершит отбор матчем против Северной Македонии. У Италии и Украины по 13 пунктов. Для Мальты (0 баллов) эта игра стала последней в квалификации на Евро.
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