Відбір на ЧС-2022: Іспанія в компенсований час дотиснула Грузію, Данія знищила Молдову, забивши 8 голів
У неділю, 28 березня, завершується другий тур відбору на Мундіаль-2022. Звіт про матчі у групах B, C та F читайте на "Футбол 24".
ЧС-2022, кваліфікація. 2 тур
Група B
Грузія – Іспанія – 1:2
Голи: Кварацхелія, 44 – Торрес, 56, Ольмо, 90+2
Вилучення: Шенгелія, 90+4
Косово – Швеція – початок о 21:45
Група C
Болгарія – Італія – початок о 21:45
Швейцарія – Литва – початок о 21:45
Група F
Данія – Молдова – 8:0
Голи: Дольберг, 19 (пен), 48, Дамсгорд, 22, 29, Ларсен, 35, Єнсен, 39, Сков, 81, Інгвартсен, 89
Австрія – Фарерські острови – початок о 21:45
Ізраїль – Шотландія – початок о 21:45
У групі B Іспанія після осічки з греками намагалася здобути першу перемогу у відборі в протистоянні з Грузією. Саме команда Віллі Саньйоля, хоч і менше володіла м'ячем, але мала реальніші шанси для того, щоб забити. Зрештою, на 44-й хвилині Хвіча Кварацхелія завершив контратаку Грузії, відправивши м'яч у дальній кут воріт Унаї Сімона. Але іспанці відігралися в дебюті другого тайму – Альба навісив, Мората пропустив, а Ферран Торрес у падінні замкнув. Здавалося, гра так і завершиться, але вже у компенсований час Дані Ольмо дальнім ударом приніс Іспанії перемогу. 1:2 – у "Фурії Рохи" 4 бали, а от Грузія вкотре програє на останніх хвилинах і не має жодного очка.
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Програму другого туру в секстеті F відкривали Данія та Молдова. Данці вважалися явним фаворитом поєдинку, що підтвердили п'ятьма забитими м'ячами ще в першому таймі. Спершу Каспер Дольберг реалізував пенальті, а протягом наступних десяти хвилин Дамсгорд оформив дубль, знявши всі питання щодо переможця. В обох випадках форварду данців асистував Андреас Сков Ольсен, якого добре пам'ятає молодіжна збірна України. Вінгер Болоньї неабияк "повозив" команду Руслана Ротаня, оформивши хет-трик на Арені Львів.
Втім, навіть це було не все – до перерви скандинави забили ще двічі зусиллями Ларсена і Єнсена. 5:0 в першому таймі. У другому таймі у ворота бідолашних гостей влетіло "лише" три голи – підсумкові 8:0. Данія йде без втрат, набравши 6 очок після двох турів, а от Молдова має лише 1 бал.