Матч, як і онлайн-трансляція Казахстан – Франція на "Футбол 24", стартував о 16:00 за Києвом. Чинні чемпіони світу дуже хотіли реабілітуватись за домашню нічию з Україною, натомість казахи проводили дебютний поєдинок у відборі на ЧС-2022. Дідьє Дешам, володіючи фантастичними кадровими ресурсами, виставив 9 нових гравців порівняно з поєдинком проти наших. Місце у стартовому складі зберегли лише двоє – Льоріс та Грізманн. Зокрема, під ротацію потрапив суперзірка ПСЖ Кіліан Мбаппе.

Казахи гостріше провели стартовий відрізок, застосовуючи високий пресинг. Однак прем'єрний більш-менш небезпечний момент біля воріт французів – це творіння дуету Лангле-Льоріс. Перший неакуратно повертав назад, а другий – ледь не сконфузився після "віртуозного" прийому. Чемпіони світу відповіли проривом Дембеле зі своєчасною передачею на Грізманна, але той не зумів повторити шедевр з Україною неробочою правою.

Франція забила першим же ударом у рамку на 20-й хвилині. Швидка атака "гальських півнів" завершилась потужним вистрілом Дембеле у дальню шістку з правого краю штрафного. Вінгеру Барси асистував Марсьяль. Команда Дешама повністю забрала собі м'яч, казахи все частіше не встигали за швидкими переміщеннями зіркових форвардів "ле бльо". Утім підопічні Байсуфінова не посипались після пропущеного м'яча. Діяли компактно та організовано.

Господарям підігрував Марсьяль, запоровши кілька перспективних контрвипадів. Саме форвард МЮ повинен був забивати в кінці першого тайму після передачі Лемара. 122 команду в рейтингу ФІФА виручив натуралізований українець Сергій Малий, не дозволивши супернику відзначитись приблизно з метра. За іронією долі, вже через хвилину той же екс-оборонець луганської Зорі ефектно подвоїв перевагу французів. Грізманн навісив з кутового, а центрбек збірної Казахстану головою спрямував сферу у власні ворота – 0:2. Франція, не особливо напружуючись, фактично вирішила долю матчу вже до перерви.

