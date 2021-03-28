ЧМ-2022, квалификация. 2 тур

Группа B

Грузия – Испания – 1:2

Голы: Кварацхелия, 44 – Торрес, 56, Ольмо,90+2

Удаление: Шенгелия, 90+4

Косово – Швеция – начало в 21:45

Группа C

Болгария – Италия – начало в 21:45

Швейцария – Литва – начало в 21:45

Группа F

Дания – Молдова – 8:0

Голы: Дольберг, 19 (пен), 48, Дамсгорд, 22, 29, Ларсен, 35, Йенсен, 39, Сков, 81, Ингвартсен, 89

Австрия – Фарерские острова – начало в 21:45

Израиль – Шотландия – начало в 21:45

В группе B Испания после осечки с греками пыталась одержать первую победу в отборе в противостоянии с Грузией. Именно команда Вилли Саньоля, хотя и меньше владела мячом, но имела более реальные шансы для того, чтобы забить. Наконец, на 44-й минуте Хвича Кварацхелия завершил контратаку Грузии, отправив мяч в дальний угол ворот Унаи Симона. Но испанцы отыгрались в дебюте второго тайма – Альба навесил, Мората пропустил, а Ферран Торрес в падении замкнул. Казалось, игра так и завершится, но уже в компенсированное время Дани Ольмо дальним ударом принес Испании победу. 1:2 – у "Фурии Рохи" 4 балла, а вот Грузия в который раз проигрывает на последних минутах и не имеет ни одного очка.

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Программу второго тура в секстете F открывали Дания и Молдова. Датчане считались явным фаворитом поединка, что подтвердили пятью забитыми мячами еще в первом тайме. Сначала Каспер Дольберг реализовал пенальти, а в течение следующих десяти минут Дамсгорд оформил дубль, сняв все вопросы о победителе. В обоих случаях форварду датчан ассистировал Андреас Сков Ольсен, который хорошо помнит молодежная сборная Украины. Вингер Болоньи изрядно "повозил" команду Руслана Ротаня, оформив хет-трик на Арене Львов.

Впрочем, даже это было не все – до перерыва скандинавы забили еще дважды усилиями Ларсена и Йенсена. 5:0 в первом тайме. Во втором тайме в ворота несчастных гостей влетело "лишь" три гола – итоговые 8:0. Дания идет без потерь, набрав 6 очков после двух туров, а вот Молдова имеет только 1 балл.