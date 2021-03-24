Відбір на чемпіонат світу, 1 тур

Група А

Португалія – Азербайджан – 1:0

Гол: Медведєв, 36 (аг)

Сербія – Ірландія – 3:2

Голи: Влаховіч, 40, Мітровіч, 69, 85 – А. Браун, 18, Коллінз, 87

Група Н

Мальта – Росія – 1:3

Голи: Мбонг, 56 – Дзюба, 23, Фернандес, 35, Соболєв, 90

Кіпр – Словаччина – 0:0

Словенія – Хорватія – 1:0

Гол: Ловріч, 15

Азербайджан влаштував непросте випробування Португалії на стадіоні Ювентуса. Чемпіони Європи упродовж всього матчу "висіли" на воротах суперника, але забили лише одного разу. Допоміг курйозний автогол. Голкіпер формальних гостей Магомедалієв на виході махнув рукою повз м'яч, підставивши свого капітана Медведєва. Відзначимо і дебют Анатолія Нурієва за Азербайджан – уродженець Мукачева замінив Хусейнова у перерві. Сербія та Ірландія видали яскраву перестрілку. Команди обмінялися голами до перерви, проте у другій половині успішнішими виявилися балканці. Ключовим моментом став вихід Александара Мітровіча, який оформив дубль і надав фору перед голом Коллінза – 2:3.

Туреччина ефектно перемогла Нідерланди, забивши чотири голи – Бурак Їлмаз оформив хет-трик, Депай не реалізував пенальті

Росія на класі впоралася з Мальтою. Дзюба і Фернандес двічі покарали острів'ян, тому гості могли розслабитись. Мбонг змусив підопічних Черчесова трохи занервувати, допоки Соболєв не зняв усі питання – 1:3. Кіпр та Словаччина стали єдиною парою ігрового дня, яка завершила матч без жодного м'яча.

Ледь не головна сенсація туру сталася у Словенії. Чинні віце-чемпіони світу, хорвати, розпочали новий цикл з поразки. Фатальною для "картатих" стала 15 хвилина. Словенці організували розкішну комбінацію кількома пасами в дотик – Санді Ловріч не зіпсував зусиль партнерів. Здавалося, що хорвати влаштують штурм воріт Облака, проте насправді у голкіпера Атлетіко було не так багато роботи. Зрештою, господарі відбили усі мляві атаки Хорватії і змогли святкувати перемогу.

Вистояли! Україна виїзною нічиєю з Францією розпочала відбір до ЧС-2022