В рамках поєдинку 1-го туру Ліги націй Нідерланди зганьбилися у Стамбулі, зазнавши важкої поразки від Туреччини у матчі за лідерство в групі G.

Європейську кваліфікацію до катарського ЧС-2022 відкривав поєдинок у Стамбулі між збірними Туреччини та Нідерландів. Обидві команди виступають в ролі фаворита на перше місце в групі G, однак для України в цій зустрічі був свій інтерес – нідерландці є нашими суперниками на Євро-2020. До турніру залишається всього три місяці, тож відбір до Мундіалю можна назвати генеральною репетицією єврофоруму.

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Величезна кількість топ-футболістів дозволяє Франку де Буру проводити масштабну ротацію. У порівнянні з осінніми поєдинками він підправив пару центрбеків (замість коронавірусного де Врея з Бліндом грав де Лігт), а на флангах атаки тренер довірився Бергейсу та Малену – втім, тут у "оран'є" завжди були різні варіанти. Те ж саме стосується позицій фулбеків, але якщо до появи Війндаля зліва всі звикли, то вихід Тете справа здивував – востаннє захисник Фулхема зіграв у помаранчевій футболці аж два роки тому.

В основі залишилось тріо центрхавів (де Роон, Вейналдум, де Йонг) та Депай. Крім того, в стартовому складі повинен був з'явитись Сілессен, однак перед самим матчем голкіпер отримав пошкодження. Яспера у воротах замінив Крул. В запасі із осінніх лідерів залишились Велтман, Бергвейн, Бабел і Думфріс.

Загалом, далекоглядні висновки по стартовому складу Нідерландів робити зарано. Помітно, що Франк де Бур довіряє своїм центральним півзахисникам, Депаю та Блінду, а щодо інших позицій питання відкриті. З центрбеками йому доводиться експерементувати через кадрові проблеми, а на флангах поки що точиться найбільша конкуренція. Поки що ми не знаємо істинного обличчя Нідерландів – за ними необхідно постежити хоча б три-чотири тури.

Туреччина вважалася андердогом протистояння з Нідерландами, хоча у відборі до Євро-2022 підопічні Шенола Гюнеша перемогли Францію вдома й втримали нічию на виїзді. При цьому вони відверто провалили Лігу націй, тож османам було що доводити вболівальникам. Всі розуміли, що легко "оран'є" не буде, але ніхто не очікував на погром за 45 хвилин.

Підопічні Франка де Бура активно розпочали зустріч. Вже на 2-й хвилині Мален перевірив пильність Чакира дальнім розминочним ударом, а на 7-й Депай пробивав зі штрафного – вище воріт. На 14-й же гості заробили кутовий, при подачі з якого сталася метушня із влучанням в руку Йокушлу. Арбітр наказав грати далі, чим скористалися турки – вони вилетіли у стрімку контратаку лівим флангом.

В її завершенні Чалханоглу виконав поперечну передачу, а Бурак замкнув ударом з носка метрів з 20-ти. М'яч рикошетом від руки Де Лігта влетів точно під ліву стійку – 1:0! Туреччина вийшла вперед.

Нідерланди швидко повернули контроль над м'ячем, організувавши кілька атак, однак гостям критично не вистачало динаміки та ідей. Все, що створили "оран'є" в наступні 20 хвилин – це слабенький постріл Малена з лінії штрафного та два невдалих удари зі стандарту. Чакиру не доводилось нервувати. Турки грамотно закривались і контратакували.

На 34-й хвилині підопічні Шенола Гюнеша таки підловили суперника – Йокушлу увірвався на правий край карного майданчика та отримав по ногах, а Майкл Олівер призначив пенальті. Бурак Їлмаз впевнено його реалізував. 2:0!

Це вже була серйозна заявка на перемогу, однак у завершальній третині першого тайму турки могли втратити свою перевагу. Так, на 40-й хвилині Союнчу зрізав подачу Тете у власні ворота, але м'яч впав на сітку зверху. На 45-й же нідерландці провели свій перший реальний момент – це Де Лігт замкнув подачу з кутового, влучивши у стійку, а Йокушлу виніс м'яч з лінії воріт! Зрештою, свисток арбітра відправив футболістів відпочивати за рахунку 2:0 на користь господарів

У другому таймі турки почали з місця в кар'єр, забивши третій гол на перших же секундах. Вийшло красиво: Чалханоглу отримав передачу на хід лівим напівфлангом і наважився на удар метрів з 30-ти – точно в дальній кут! 3:0.

Нідерланди змушені були терміново забивати бодай один гол у відповідь. Команда одразу пішла уперед, але перший момент гості провели аж на 58-й хвилині – але який! Депай заробив штрафний, а Бергвейс прямим ударом з нього закрутив м'яч у ліву дев'ятку. Чакир врятував турків. Ще за дві хвилини Депай приніс новий стандарт, а Бергвейс вистрілив у плече Мерасу – "оран'є" почали просити пенальті, однак Майкл Олівер був незворушним.

В середині другого тайму тиск Нідерландів наростав, хоча конкретики біля воріт Чакира не вистачало. Турки явно почали притискатись, чому сприяв вихід Люка де Йонга та Классена. На 60-х хвилинах господарі ще тримались, але на 70-х їхня оборона почала розвалюватись. Спрацювала одна із замін Франка де Бура: на 75-й Классен прийняв подачу в штрафний і в стилі Бергкампа розвернувся в один дотик, розстрілявши ворота з мінімальної дистанції – 3:1!

Ще за хвилину в плюс зіграла інша заміна Нідерландів: Депай виконав навіс на ближню стійку, Чакир помилився з перехопленям, а Люк де Йонг у метушні зумів протиснути м'яч у ворота – 3:2! Здавалося, що зараз шокована Туреччина втратить усе, однак не все сталося, як гадалося: вже на 81-й хвилині Бурак фантастичним ударом зі стандарту поцілив у дальню дев'ятку. 4:2! Хет-трик.

Після цього голу питання щодо переможця були зняті, хоча Нідерланди за інерцією намагалися щось створити. В основний час вони обмежились кількома напівмоментами, а от у компенсований Чакиру двічі довелося рятувати свою команду. На 90+4-й "оран'є" заробили пенальті, але і з нього пробити голкіпера турків не вдалося – Чакир парирував удар Депая!

Фінальний свисток зафіксував сенсаційну перемогу Туреччини. Таким чином, команда Шенола Гюнеша очолила групу G з першого ж туру.

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