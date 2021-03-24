Отбор на чемпионат мира, 1 тур

Группа А

Португалия – Азербайджан – 1:0

Гол: Медведев, 36 (аг)

Сербия – Ирландия – 3:2

Голы: Влахович, 40, Митрович, 69, 85 – А. Браун, 18, Коллинз, 87

Группа Н

Мальта – Россия – 1:3

Голы: Мбонг, 56 – Дзюба, 23, Фернандес, 35, Соболев, 90

Кипр – Словакия – 0:0

Словения – Хорватия – 1:0

Гол: Ловрич, 15

Азербайджан устроил непростое испытание Португалии на стадионе Ювентуса. Чемпионы Европы на протяжении всего матча "висели" на воротах соперника, но забили лишь однажды. Помог курьезный автогол. Голкипер формальных гостей Магомедалиев на выходе махнул рукой мимо мяча, подставив своего капитана Медведева. Отметим и дебют Анатолия Нуриева за Азербайджан – уроженец Мукачево заменил Хусейнова в перерыве.Сербия и Ирландия выдали яркую перестрелку. Команды обменялись голами до перерыва, однако во второй половине успешнее оказались балканцы. Ключевым моментом стал выход Александара Митровича, который оформил дубль и предоставил фору перед голом Коллинза – 2:3.

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Россия на классе справилась с Мальтой. Дзюба и Фернандес дважды наказали островитян, поэтому гости могли расслабиться. Мбонг заставил подопечных Черчесова немного занервничать, пока Соболев не снял все вопросы – 1:3. Кипр и Словакия стали единственной парой игрового дня, которая завершила матч без единого мяча.

Чуть ли не главная сенсация тура произошла в Словении. Действующие вице-чемпионы мира, хорваты, начали новый цикл с поражения. Роковой для "клетчатых" стала 15 минута. Словенцы организовали роскошную комбинацию несколькими пасами в касание – Санди Ловрич не испортил усилий партнеров. Казалось, что хорваты устроят штурм ворот Облака, однако в действительности голкипер Атлетико имел не так много работы. В конце концов, хозяева отбили все вялые атаки Хорватии и смогли праздновать победу.

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