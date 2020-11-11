За підсумками онлайн-кваліфікації відбору до збірної України з кіберфутболу в дисципліні Pro Evolution Soccer визначилася вісімка претендентів на формування національної команди в сезоні-2020/2021.

Кваліфікації відбулися за форматом плей-офф SE bo1+bo3 із серіями на виліт (від початку до 1/32 фіналу — до однієї перемоги, а в наступних раундах — до двох перемог), а самі матчі були зіграні через режим FriendlyMatchLobby.

За підсумками запеклих протистоянь до вісімки найсильніших учасників відбору ввійшли Ігор ighor_8 Любчак, Максим Makson_AAA Андрасюк, Артем kylethewalker Паламарчук, Олексій Alekssisss Богдяж, Костянтин evolution_od Дем'яненко, Сергій Sergobibika Марченко, Сергій EverlasT_UA Аксьонов та Віталій bydbprosche Литвинов.

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Наступним етапом змагань стане фінальний раунд, матчі якого відбудуться 12-го та 13 грудня. Саме тоді й стануть відомі імена двох гравців, які потраплять до лав національної збірної України з кіберфутболу та матимуть змогу проявити себе на міжнародній арені — у кваліфікації UEFA eEURO-2021

Нагадаємо, що переможці турніру отримають винагороду від генерального партнера Української асоціації електронного футболу — ESportsBattle.