У фінальній частині змагання взяли участь вісім переможців онлайн-кваліфікацій. У цій вісімці опинилися всі представники прем’єрної збірної України в дисципліні Pro Evolution Soccer, яка в березні цього року брала участь у кваліфікації кіберфутбольного чемпіонату Європи – eEuro-2020.

У суботу відбулися матчі групової стадії: із групи «А» до наступного раунду пройшли Сергій Sergobibika Марченко та Костянтин evolution_od Дем’яненко, який досить несподівано вибив із турніру гравця збірної України Віталія bydbprosche Литвинова. А от у групі «Б» несподіванок не було – гравці збірної Максим Makson_AAA Андрасюк та Ігор ighor_8 Любчак пройшли далі.

Вирішальні поєдинки, які мали місце вже в неділю, були зіграні за системою Double Elimination у форматі Best of 3 – серії до двох перемог.

У першому раунді зустрілися Сергій Марченко та Ігор Любчак, а також Максим Андрасюк та Костянтин Дем'яненко.

За підсумками трьох ігор переможцем першої пари став Ігор Любчак. Що стосується другої пари, то в цій серії вирували справжні пристрасті. Два матчі завершилися в додатковий час, а третій і взагалі виявив найсильнішого лише в серії післяматчевих пенальті – перемогу святкував Костянтин Дем'яненко.

У фіналі верхньої сітки зустрілися Костянтин Дем'яненко та Ігор Любчак, а в півфіналі нижньої сітки – Сергій Марченко та Максим Андрасюк. Дем’яненко переміг Любчака з рахунком у серії 2:0, а Марченко вибив зі змагань Андрасюка та в наступному турі мав зустрітися зі своїм кривдником. Цього разу Марченко не залишив Любчаку шансів та закрив серію у двох поєдинках.

У фіналі турніру зустрілися Костянтин Дем'яненко, менеджер збірної України, та Сергій Марченко, який входить до топ-10 світового рейтингу PES. Сильнішим у вирішальній битві виявився Марченко, який виграв у серії з рахунком 2:0 і став переможцем PES Autumn Cup.

УАЕФ дякує всім гравцям та вболівальникам, які взяли участь у першому офіційному турнірі сезону-2020/2021. Нагадаємо, що поточна кіберфутбольна кампанія включатиме в себе ще три турніри з PES. Змагання будуть розбиті по періодах і триватимуть із зими 2020-го по літо 2021 року.

А вже найближчим часом УАЕФ проведе відбір до лав національної збірної команди України з електронного футболу, яка візьме участь у кваліфікації eEURO-2021.

Очікуйте детальну інформацію найближчими днями!