"Я був у федерації багато років, тож можу стверджувати на основі власного досвіду, що Рубіалес працював винятково добре. Це підтверджують цифри: асамблеї, розвиток футболу на нижчих рівнях... Вважаю, що це видатна робота. Президент визнав свою помилку. Проте, моя думка в цьому питанні насправді не потрібна", – цитує Луїса Енріке Marca.

Один з топ-бомбардирів Прімери відмовився грати за збірну Іспанії, поки президента федерації не покарають за поцілунок

Нагадаємо, Луїс Рубіалес відмовився подавати у відставку з посади президента Федерації футболу Іспанії після скандального інциденту на жіночому ЧС-2023. Під час церемонії нагородження 46-річний функціонер поцілував у губи Дженні Ермосо.

Зіркова гравчиня вважає себе жертвою і вимагає "показових заходів" щодо Рубіалеса. У відкритому листі футболісток збірної Іспанії зазначається, що усі чемпіонки світу-2023 не гратимуть за національну команду, поки президент Федерації залишається на посаді.