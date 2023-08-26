"Я был в федерации много лет, так что могу утверждать на основе собственного опыта, что Рубиалес работал исключительно хорошо. Это подтверждают цифры: ассамблеи, развитие футбола на низших уровнях... Считаю, что это выдающаяся работа. Президент признал свою ошибку. Однако, мое мнение в этом вопросе на самом деле не нужно", – цитирует Луиса Энрике Marca.

Один из топ-бомбардиров Примеры отказался играть за сборную Испании, пока президента федерации не накажут за поцелуй

Напомним, Луис Рубиалес отказался подавать в отставку с поста президента Федерации футбола Испании после скандального инцидента на женском ЧМ-2023. Во время церемонии награждения 46-летний функционер поцеловал в губы Дженни Эрмосо.

Звездная футболистка считает себя жертвой и требует "показательных мер" в отношении Рубиалеса. В открытом письме сборной Испании отмечается, что все чемпионки мира-2023 не будут играть за национальную команду, пока президент Федерации остается в должности.