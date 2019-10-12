Відаль назвав причини важкої адаптації Грізманна в Барселоні

Півзахисник Барселони Артуро Відаль розповів, чому зірковий новачок "синьо-гранатових" Антуан Грізманн поки не може проявити своїх найкращих якостей.

"Грізманну було важко влитися в колектив і адаптуватися в Барселоні. Він перейшов у найкращу команду світу, в якій зібрані найкращі гравці.

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Він грав у команді, яка сповідує філософію, протилежну нашій. Однак Грізманн – дуже якісний гравець. Ми всі знаємо, що він один з найкращих в світі. Ми повинні трохи почекати і дати йому час. Коли він зрозуміє, в якій манері найкраще діяти і чого тренер хоче від нього, я впевнений, він нам дуже допоможе", – цитує чилійця As.

Нагадаємо, влітку Барселона заплатила за Грізманна 120 мільйонів євро. В активі французького форварда 3 голи у 7 матчах Ла Ліги.

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