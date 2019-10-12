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Видаль назвал причины тяжелой адаптации Гризманна в Барселоне

21:56 93 Читати українською
Видаль назвал причины тяжелой адаптации Гризманна в Барселоне
Артуро Видаль / Marca

Полузащитник Барселоны Артуро Видаль рассказал, почему звездный новичок "сине-гранатовых" Антуан Гризманн пока не может проявить своих лучших качеств.

"Гризманну было трудно влиться в коллектив и адаптироваться в Барселоне. Он перешел в лучшую команду мира, в которой собраны лучшие игроки.

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Он играл в команде, которая исповедует философию, противоположную нашей. Однако Гризманн – очень качественный игрок. Мы все знаем, что он один из лучших в мире. Мы должны немного подождать и дать ему время. Когда он поймет, в какой манере лучше действовать и чего тренер хочет от него, я уверен, он нам очень поможет", – цитирует чилийца As.

Напомним, летом Барселона заплатила за Гризманна 120 миллионов евро. В активе французского форварда 3 гола в 7 матчах Ла Лиги.

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Испания Артуро Видаль Артуро Видаль Антуан Гризманн Антуан Гризманн Барселона Барселона
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