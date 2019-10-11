Сімеоне – про гру Грізманна поруч з Мессі: Це проблема Вальверде

Головний тренер Атлетіко Дієго Сімеоне не турбується через адаптацію Антуана Грізманна в Барселоні.

"Я бачився з Грізманном кілька днів тому. Він дуже щасливий і, очевидно, перебуває там, де і хотів бути. Антуан талановитий, все у нього буде добре. Він хороша і скромна людина, яка мовчки йде до своєї мети.

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Зіграність Грізманна та Мессі? Так, це проблема для Вальверде. Але у мене і своїх чимало", – сказав Сімеоне в ефірі Cadena Ser.

Додамо, що головний тренер Барселони Ернесто Вальверде більше використовує Грізманна зліва в атаці, Мессі – справа, а Луїса Суареса – в центрі нападу. Француз поки не звик до такої схеми, про що сам зізнавався місцевій пресі.

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