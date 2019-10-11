toggle menu
Результати
Турніри
Новини
Футбол 24 Новини футболу Іспанія
УКРАЇНА - ЛИТВА ЗБІРНА УКРАЇНИ ПОРТУГАЛІЯ - ЛЮКСЕМБУРГ ЄВРО-2020

Сімеоне – про гру Грізманна поруч з Мессі: Це проблема Вальверде

17:41 287 Читать на русском
Сімеоне – про гру Грізманна поруч з Мессі: Це проблема Вальверде
Дієго Сімеоне та Ернесто Вальверде / соцмережі

Головний тренер Атлетіко Дієго Сімеоне не турбується через адаптацію Антуана Грізманна в Барселоні.

"Я бачився з Грізманном кілька днів тому. Він дуже щасливий і, очевидно, перебуває там, де і хотів бути. Антуан талановитий, все у нього буде добре. Він хороша і скромна людина, яка мовчки йде до своєї мети.

Сімеоне зізнався, чий відхід з Атлетіко був для нього найболючішим

Зіграність Грізманна та Мессі? Так, це проблема для Вальверде. Але у мене і своїх чимало", – сказав Сімеоне в ефірі Cadena Ser.

Додамо, що головний тренер Барселони Ернесто Вальверде більше використовує Грізманна зліва в атаці, Мессі – справа, а Луїса Суареса – в центрі нападу. Француз поки не звик до такої схеми, про що сам зізнавався місцевій пресі.

"Мені хотілось все покинути, на щастя, діти нічого не бачили": Мессі про намір піти з Барси та план Флорентіно Переса

blog_ava
Україна – Литва: анонс матчу відбору до Євро-2020
Теги
Іспанія Барселона Барселона Дієго Сімеоне Дієго Сімеоне Ернесто Вальверде Ернесто Вальверде Ліонель Мессі Ліонель Мессі Антуан Грізманн Антуан Грізманн Атлетіко Атлетіко
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
powered by lun.ua
ВИБІР РЕДАКЦІЇ
Коментарі
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЄ
2
год
:
51
хв
Україна
21:45
Литва
Вгадай результат матчу
Новини
Всі новини
Всі новини
Залиште відгук