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Віда – про завершення кар'єри Срни: Було задоволенням перемагати тебе і Шахтар, виступаючи за Динамо

16:50 604 Читать на русском
Віда – про завершення кар'єри Срни: Було задоволенням перемагати тебе і Шахтар, виступаючи за Динамо
Даріо Срна і Домагой Віда / Zimbio

Екс-захисник Динамо Домагой Віда привітав Даріо Срну із завершенням кар'єри.

"Дорогий капітан, було задоволенням грати з тобою за збірну Хорватії. А також перемагати тебе і Шахтар, коли я грав за Динамо. Хочу привітати тебе з відмінною кар'єрою.

Срна увійшов у тренерський штаб Шахтаря

Ти показав себе класним гравцем і ще кращою людиною. Тому я не сумніваюся, що ти будеш таким же успішним після ігрової кар'єри. Удачі", – написав Віда у своєму Instagram.

Нагадаємо, Срна завершив ігрову кар'єру і увійшов до тренерського штабу Шахтаря.

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Kapetane, bilo mi je veliko zadovoljstvo igrati s tobom , a posebno pobijediti tvoj @fcshakhtar u dresu @fc_dynamo_kyiv Čestitam na sjajnoj karijeri tijekom koje si pokazao da si veliki igrač , a još bolji čovjek, zbog čega ne sumnjam da ćeš biti jednako uspješan i poslije igračke karijere Sretno @darijosrna! #grande #kapetan #igračina⁣ ⁣ Dear captain, it was a pleasure to play with you , and to beat you and @fcshakhtar when I played for @fc_dynamo_kyiv I would like to congratulate you on a great career! You showed you're a great player and an even better person Therefore I have no doubt you'll be just as successful after your playing career Good luck @darijosrna! #grande #captain⁣ by @dragosopta

Допис, поширений Domagoj Vida (@domagojvida)

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