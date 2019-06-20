Віда – про завершення кар'єри Срни: Було задоволенням перемагати тебе і Шахтар, виступаючи за Динамо

Екс-захисник Динамо Домагой Віда привітав Даріо Срну із завершенням кар'єри.

"Дорогий капітан, було задоволенням грати з тобою за збірну Хорватії. А також перемагати тебе і Шахтар, коли я грав за Динамо. Хочу привітати тебе з відмінною кар'єрою.

Срна увійшов у тренерський штаб Шахтаря

Ти показав себе класним гравцем і ще кращою людиною. Тому я не сумніваюся, що ти будеш таким же успішним після ігрової кар'єри. Удачі", – написав Віда у своєму Instagram.

Нагадаємо, Срна завершив ігрову кар'єру і увійшов до тренерського штабу Шахтаря.

Кого Шахтар призначив головним тренером: Луїш Каштру, 33-й в історії, або Саррі з Португалії – це ризиковано і цікаво