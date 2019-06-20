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Вида – о завершении карьеры Срны: Было удовольствием побеждать тебя и Шахтер, выступая за Динамо

16:50 70 Читати українською
Вида – о завершении карьеры Срны: Было удовольствием побеждать тебя и Шахтер, выступая за Динамо
Дарио Срна и Домагой Вида / Zimbio

Экс-защитник Динамо Домагой Вида поздравил Дарио Срну с завершением карьеры.

"Дорогой капитан, было удовольствием играть с тобой за сборную Хорватии. А также побеждать тебя и Шахтер, когда я играл за Динамо. Хочу поздравить тебя с отличной карьерой.

Срна вошел в тренерский штаб Шахтера

Ты показал себя классным игроком и еще лучшим человеком. Поэтому я не сомневаюсь, что ты будешь таким же успешным после игровой карьеры. Удачи", – написал Вида в своем Instagram.

Напомним, Срна завершил игровую карьеру и вошел в тренерский штаб Шахтера.

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Kapetane, bilo mi je veliko zadovoljstvo igrati s tobom , a posebno pobijediti tvoj @fcshakhtar u dresu @fc_dynamo_kyiv Čestitam na sjajnoj karijeri tijekom koje si pokazao da si veliki igrač , a još bolji čovjek, zbog čega ne sumnjam da ćeš biti jednako uspješan i poslije igračke karijere Sretno @darijosrna! #grande #kapetan #igračina⁣ ⁣ Dear captain, it was a pleasure to play with you , and to beat you and @fcshakhtar when I played for @fc_dynamo_kyiv I would like to congratulate you on a great career! You showed you're a great player and an even better person Therefore I have no doubt you'll be just as successful after your playing career Good luck @darijosrna! #grande #captain⁣ by @dragosopta

Допис, поширений Domagoj Vida (@domagojvida)

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