"Хотів би уточнити інформацію свого колеги Романа Бебеха. Теорію на клубній базі Мірча Луческу проводив не після операції, а після заміни коронарного стента. Це було між матчами з Шахтарем і Металістом.

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Після заміни суглоба в нозі Містер поки не бачився з командою, від імені якої провідати його приходив капітан Сергій Сидорчук. Луческу, може, і хотів би вирватись на базу, але після таких складних видів хірургічних втручань близько тижня в принципі протипоказано вставати зі спеціально обладнаного ліжка. Тому тренер тримає зв’язок зі своїм штабом лише телефоном.



У нинішньому стані для Луческу найголовніше зараз – правильно відновитися. Саме від цього залежатиме, чи залишиться він у Динамо на наступний сезон. Рішення за ним і лише за ним. З боку керівництва на даний момент до румуна повна довіра і жодних намірів дочасно розривати контракт, що додатково тягне за собою ще й немалу грошову компенсацію", – написав Бурбас у Telegram.

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