"Хотел бы уточнить информацию своего коллеги Романа Бебеха. Теорию на клубной базе Мирча Луческу проводил не после операции, а после замены коронарного стента. Это было между матчами с Шахтером и Металлистом.

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После замены сустава в ноге Мистер пока не виделся с командой, от имени которой проведать его приходил капитан Сергей Сидорчук. Луческу, может, и хотел бы вырваться на базу, но после столь сложных видов хирургических вмешательств около недели в принципе противопоказано вставать со специально оборудованной кровати. Поэтому тренер держит связь со своим штабом только по телефону.



В нынешнем состоянии для Луческу самое главное сейчас – правильно восстановиться. Именно от этого будет зависеть, останется ли он в Динамо на следующий сезон. Решение за ним и только за ним. Со стороны руководства на данный момент к румыну полное доверие и никаких намерений досрочно расторгать контракт, что дополнительно влечет еще и немалую денежную компенсацию", – написал Бурбас в Telegram.

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